/637167/انطلاق-الدورة-الخامسة-من-مهرجان-أسوان-لسينما-المرأة-اليوم

تنطلق فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي للأفلام المرأة والتي تحمل اسم دورة النيل في مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة على أن يفتتح في المسرح المكشوف لأحد فنادق أسوان.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مهرجان أسوان السينمائي الدولي للمرأة في دورته الخامسة يقام حفل افتتاح مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما، وسيفتتح الحفل المذيعة آية الغرياني التي قدمت حفل المومياوات الملكية. تفاصيل مهرجان أسوان السينمائي من المقرر أنه سيتم تكريم الدكتورة مايا مرسي بمنحها جائزة نوت للإنجاز في قضايا المرأة، كذلك يكرم المهرجان الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي، كما يتم تكريم النجمة الفرنسية ماشا مريل والفنانة الهام شاهين كذلك دنيا سمير غانم، المخرجة الفلسطينية نجوى النجار، المخرجة ساندرا نشأت وخبيرة الأرشيف منى البنداري. ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت.

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