/637170/صور-مخله-معه-في-غرفة-النوم--تفاصيل-حبس-شخص--بتهمة إبتزاز-طليقته-في-الشرقية

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة العامة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إبتزاز طليقته بصور خاصة لها مخلة خلال فترة زواجهما، وإرسال عبارات «سب وقذف»، من خلال هاتفه الخاص لها عبر تطبيق «الواتس آب»، لإجبارها على التنازل على القضايا التى أقامتها ضده للمطالبة بحقوقها.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم اتهام إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حبس متهم اربعة أيام بتهمة إبتزاز طليقته بصور مخله خلال فترة الزواج معه

تفاصيل القضية

ترجع تفاصيل القضية عندما عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم ثانى الزقازيق، يفيد بلاغا من ربة منزل تتهم فيه طليقها "م س ح" 36 سنة، مقيم دائرة القسم، بقذفها وتهديدها بالتشهير بها، وذلك من خلال إرساله صور إباحية لهما سويا فى غرفة النوم أنثاء الزواج، عبارات مسيئة من خلال التواصل الإجتماعي تطبيق «الواتس آب»، عبر هاتفها المحمول الخاص بها، لإجبارها عن التنازل على القضايا التى أقامتها ضده بعد الطلاق للمطالبة بحقوقها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 48 أحوال قسم ثانى.

تحريات المباحث

وأتصح من تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، للتصدي للجريمة الإلكترونية، صحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقه بابتزاز طليقته من خلال هاتفه المحمول، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة الذى أمرت بحبسة أربعة أيام على ذمة التحقيق.