/637171/فيلم-ماما-حامل-يتخطى-حاجز-الـ-3-ملايين-جنيه

حصد فيلم «ماما حامل» للنجمة ليلى علوي على 3 مليون و 500 ألف جنيه، وذلك بعد مرور ثلاث أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائية، محققًا نجاحًا واسعًا.

دوت الخليج يرصد حجم الإيرادات التي حققها فيلم «ماما حامل» بعد طرحه بالسينمات، فضلًا عن كواليس العمل.

فيلم ماما حامل يعكس كوميديا ليلى علوي وبيومي فؤاد

وانطلق فيلم "ماما حامل" فى دور العرض يوم 2 يونيو الجاري، بدور العرض السينمائى، لينضم إلى قائمة أفلام موسم عيد الفطر، حيث طرح القائمون على العمل، البرومو الرسمى، ولاقى قبولا كبيرًا من الجمهور، حيث سيطرت عليه المواقف الكوميدية بين ليلى علوى وباقي أبطال العمل.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة كل من: ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الإتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان، هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام، أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات، لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تُفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

فيلم ماما حامل يعيد ليلى علوي إلى السينما بعد غياب 5 سنوات

عاشت الفنانة ليلى علوي غياب طويل عن السينما خلال السنوات الماضية قبل عرض فيلم ماما حامل، حيث كانت آخر مشاركة سينمائية لها من خلال فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، والذي طُرحه في دور العرض السينمائي عام 2016.