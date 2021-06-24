صور.. وزير القوى العاملة يبحث مع منظمة العمل الدولية المشروعات المشتركة

جدة - نرمين السيد - التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة بمكتبه، اليوم الخميس، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك فيما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والوقوف على آخر مستجدات المشروعات المشتركة بين الجانبين.





ورحب الوزير بمدير مكتب المنظمة، مؤكدا التعاون المستمر فيما بين الوزارة، ومكتب المنظمة بالقاهرة، شركاء الوزارة فى مشروعاتها من أجل خدمة العمال فى الدولة المصرية.



ووجه وزير القوى العاملة بدراسة المشروعات التى يتم تنفيذها، والوقوف على آخر مستجداتها، وتحديد المشكلات والعقبات أمام تنفيذها على الوجه المطلوب، والعمل على وضع حلول سريعة لها للمضى قدماً إلى إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المرجو منها.



ومن المقرر أن يحضر الوزير الاجتماع الدورى فى الخميس الثانى من كل شهر بحضور أريك اوشلان ليتم مناقشة مستجدات الأعمال، وتذليل أية عقبات، ومساعدة فريق العمل من الجانبين على القيام بمهامهم الموكلة إليهم.



وقدم مدير مكتب منظمة العمل بالقاهرة اريك اوشلان، الشكر والتقدير للوزير، على المجهودات الطيبة التى يقدمها لخدمة المشروعات المشتركة فيما بين المنظمة والوزارة، مؤكدا استعداد المكتب لتلقى أى ملاحظات من الوزارة على المشروعات التى يتم تنفيذها حتى يتم تداركها فى أثناء التنفيذ، للوصول لمستويات الأداء المطلوبة والمستهدفة.



حضر الاجتماع إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، وسارة صبرى مديرة البرامج بمكتب المنظمة بالقاهرة.