سكبت عليه الجاز.. ربة منزل تقتل حماها القعيد حرقا فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لقسم شرطة برج العرب من الأهالى يفيد نشوب حريق بغرفة بالطابق الأرضي بمنزل بقرية عبد الباسط عبد الصمد بدائرة القسم، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة وجود حريق بغرفة بالطابق الأول بالمنزل المشار إليه، ووجود جثة المدعو "صبحى.ع.أ" 60 عاما، قعيد، بها حروق بنسبة 100 %.

وبسؤال نجلى المتوفى، أكدا أن والدهما مقيم بالطابق الأرضى لكونه قعيد فيما يقيم أحدهما برفقة زوجته بالطابق العلوى، وأشارا إلى أنهما كان يعملان في الحقل وقت نشوب الحريق.

وتوقعا في التحقيقات أمام ضباط المباحث نشوب النيران واندلاع الحريق أثناء إعداد والدهما الشاى بواسطة موقد غاز صغير داخل الغرفة محل الحادث.

كلف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث ضم العميد رمضان عبد الرحمن وكيل مباحث غرب الإسكندرية لكشف غموض الحادث.

وبتكثيف التحريات وسؤال الجيران، قرروا في التحقيقات سماعهم استغاثة جارهم فأسرعوا إلى منزله لإنقاذه وكسروا باب الغرفة نظرا لإغلاقه من الداخل وأخمدوا النيران.

وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات متكررة بين المجني عليه وزوجة ابنه المقيمة معه بذات المنزل بالطابق العلوى، فيما تبين أنها كانت غادرت إلى منزل والدها بسبب تلك الخلافات وعادت قبل أسبوع من الحادث.

وبمواجهة المذكورة أنكرت علاقتها بالحادث مؤكدة أنها كانت في الطابق العلوي وقت اندلاع الحريق، إلا أنه بتضييق الخناق عليها اعترفت بوجود خلافات بينها وبين حماها، لسبه لها وتدخله الدائم بينها وبين زوجها.

وأشارت المتهمة إلى أنه يوم الحادث وعقب خروج زوجها وشقيقه إلى الأرض الزراعة خاصتهم نشبت بينها وبين المجني عليه مشادة كلامية، فأغلقت باب الغرفة عليه من الداخل وأحضرت جركن كيروسين وسكبته على جسده وأشعلت به النار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقرر المستشار حسن أباظة، رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.