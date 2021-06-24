محافظ القاهرة: حملات يومية بالشوارع لمواجهة مخالفات أماكن انتظار السيارات

جدة - نرمين السيد - وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة المختصة والمعنيين بإدارة أماكن انتظار السيارات للقيام بحملات يومية على كل الشوارع والميادين وأمام النوادى الرياضية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل من يتولى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق.





ووجه محافظ القاهرة بضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مع قيام نواب المحافظ للمناطق الأربعة بعرض تقرير دورى يومى بالحالات المخالفة التى تم اتخاء الإجراءات بشأنها، على أن تتولى الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات المتابعة بالأحياء متابعة تنفيذ هذا الإجراء بكل دقة وتطبيق القانون على المخالفين. ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتطوير المنظومة بما يتفق مع أعمال تطوير الشوارع ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021.

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