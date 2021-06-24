الجامعة المصرية اليابانية: منح 335 درجة ماجستير ودكتوراه فى 9 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجوهرى، فى بيان، اليوم الخميس، أن 90% من هذه الدرجات لدارسين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية الحكومية المصرية وهم يقومون حاليا بالتدريس والبحث العلمى.

ولفت الجوهرى إلى أن الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية بدأت ببرامج التعليم الهندسى لدرجات الماجستير والدكتوراه، إذ تم قبول أول دفعة من دارسى درجتى الماجستير والدكتوراه فى فبراير 2010.

وأشار رئيس الجامعة المصرية اليابانية إلى أنه بدأ فى عام 2017 قبول طلاب المرحلة الجامعية الأولى لنيل درجة البكالوريوس فى 8 برامج بكلية الهندسة، وبرنامجين بكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات.

أوضح الجوهرى، أن الجامعة تستخدم نظم التعليم والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التى تقوم على الطرق المعملية فى التعلم، والتعلم القائم على إنجاز المشروعات البحثية.

وأكد رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن الجامعة تقدم برامج أكاديمية حديثة وبها مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية التى تخدم المجتمع المحلى والإقليمى من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية.