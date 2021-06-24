صور.. صحة أبو ظبى تشيد بالتطور الهائل للمنظومة الصحية فى مصر

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مع الدكتور طارق فتحى، الرئيس التنفيذى لصحة أبو ظبى "شركة أبو ظبى للخدمات الصحية" وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة وصحة أبو ظبى فى مجال تشارك الخبرات ورقمنة وإدارة وتشغيل المنشآت الطبية بجودة عالمية.





وتم الاتفاق على تنظيم ورش عمل مشتركة بين الهيئة وصحة أبو ظبى لتشارك الخبرات المتعلقة بمجالات ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية والتغطية الصحية الشاملة وخدمات التأمين الصحى الشامل، وكذلك الخبرات المتعلقة بإدارة التكنولوجيا الصحية وتطبيقاتها المختلفة فى أبو ظبى بما يسهم فى استكمال جهود رقمنة الخدمات الصحية بالهيئة والتى تحسن من بيئة العمل لمقدمى الخدمة وتيسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية بسهولة ويُسر.



كما دعا الدكتور أحمد السبكى، خلال اللقاء، رئيس صحة أبو ظبى لحضور الملتقى السنوى للهيئة العامة للرعاية الصحية والمزمع عقده يوم 26 من نوفمبر القادم، لاستعراض عامان من الإنجازات للهيئة الخاصة بتوفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة والتميز الإكلينيكى والخدمى للمتعاملين، واستعراض مشروعات التعاون التى تتم مع الجهات الصحية الأخرى ومنها صحة أبو ظبى باعتبارها أحد شركاء النجاح، وكذلك استعراض ما تبذله الهيئة من جهد فى استحداث وزيادة الخدمات الطبية المتقدمة وضم كوادر بشرية هائلة والتطوير الدائم لمنشآتها وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية التى تساعد على علاج المرضى وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا لإحداث المزيد والمزيد من التطور فى مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمصر.



وفى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكى درع الهيئة العامة للرعاية الصحية لرئيس صحة أبو ظبى، موجهًا الشكر إليه على حفاوة استقباله وجهوده وتشاركه مع الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترات المستقبلية القادمة لإحداث المزيد من التقدم فى مجال الرعاية الصحية وتحقيق الطموحات الهادفة إلى إنشاء شبكة رعاية صحية حديثة ومتطورة ومؤهلة لتلبية كل احتياجات المجتمع الطبية خلال الأعوام القادمة وما بعدها، بما يسهم فى نمو القطاع الصحى بمصر وفقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.



كما أشاد رئيس صحة أبو ظبى بالتطور الهائل الذى يشهده المجال الصحى فى مصر وإعادة بناء وحوكمة النظام الصحى المصرى وفقًا للنظم الصحية العالمية، مشيرًا إلى أن وجود هيئة مسئولة عن تقديم وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية هو أمر كان منتظر حدوثه للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر لأنه يعالج مشكلات عديدة متعلقة بتفتيت الخدمات، وأكد رئيس صحة أبو ظبى أن هناك قفزات كبرى تحدث حاليًا فى المنظومة الصحية بمصر من خلال الخدمات التى توفرها الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وكافة المتعاملين، متوقعًا أن ذلك سيؤدى إلى تطور عالمى فى المجال الصحى وفى مجال تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمصر والمنطقة العربية.



ويأتى هذا اللقاء، ضمن برنامج مشاركة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى (Arab Health) 2021، والمنعقد بمركز دبى التجارى العالمي، فى الفترة من 21 وإلى 24 يونيو الجارى، والذى يحضره عدد من رؤساء هيئات الصحة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط ودول العالم الإفريقية والآسيوية والولايات المتحدة، لتسليط الضوء على أهم التقنيات والابتكارات والتطورات فى مجال الرعاية والتكنولوجيا الصحية عالميًا.