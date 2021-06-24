التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لمديرى الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات لاستعراض الخطط...

فى إطار تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالإعداد الجيد للخطة التدريبية الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٢ للعاملين بالمحليات بما يساهم فى تدريب أكبر عدد ممكن من العاملين وفقا لأحدث الأساليب التدريبية.

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الأخير من الخطة التدريبية الحالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورشة عمل لمديرى الموارد البشرية بالمحافظات ومديرى مراكز التدريب ومسئولى التدريب وممثلى نواب المحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات وذلك لمناقشة الخطة التدريبية لكل محافظة خلال العام المالي الجديد ومدى اتساقها مع خطة تدريب مركز سقارة وتحديد ما سيتم تنفيذه منها بمراكز تدريب المحافظات.

وصرح اللواء محمود شعراوى بأن الورشة ستنطلق تحت شعار (نعمل معا..ننجح معا) لافتاً إلى أنه سبق للوزارة تنظيم ورشة عمل خلال شهر مايو الماضى بهدف وضع الخطوط الأولية لخطة تدريب العام المالي الجديد.

وقال اللواء شعراوى أنه سيترتب على مناقشات الورشة والتى تستمر على مدار أسبوع تحديد الموقف النهائي لكل محافظة من توحيد مراكز التدريب بها إلى مركز تدريب واحد يضم مركز تدريب علوم الحاسب الآلي إضافة إلي مركز التدريب الإداري التابع للمحافظة وذلك حتى تتمكن كل محافظة من الحصول على الدعم المادى والفنى من منحة تطوير مراكز التدريب بالمحافظات والذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة و وزارة الاتصالات والبرنامج الأنماط للأمم المتحدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن ورشة العمل ستناقش أيضا موقف كل محافظة من اعتمادها على أبنائها خريجى دورات إعداد المدربين TOT وقادة المستقبل فى تنفيذ خطتها التدريبية و تحديد الدورات الجديدة التى سيتم تنفيذها للمرة الأولى والدورات التى ترغب المحافظات فى تكرارها بنفس محتواها التدريبى فى مراكز التدريب بالمحافظات مؤكدا أن توصيات ورشة العمل سيتم ارسالها للسادة المحافظين لسرعة تنفيذها والارتقاء بمستوى أداء العاملين بالمحليات.

من ناحية أخرى..احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء فعاليات ٤ دورات تدريبية هى تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم بتطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠ فى مجال المحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأمن، ودورة تحليل البيانات المتقدمة للعاملين ومديرى مراكز المعلومات spss اضافة الى الدورة المتقدمة لإدارة المشروعات pmp فى مجال ريادة وخطط الأعمال ، واستفاد من هذه الدورات ١٢٢ متدربا من جميع المحافظات.