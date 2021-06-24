وزير الأوقاف: الجمهورية الجديدة.. عبور بمصر إلى المستقبل

أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها وإنهاء سيطرة المتطرفين عليها كان أحد أهم أولويات الوزارة خلال السنوات السبع الماضية.

وقد نجحت الوزارة بالفعل فى إنقاذ المساجد ومنعت غير المتخصصين من صعود المنابر مما أغلق الباب أمام المتشددين وغير المؤهلين من المنتمين لقيادات التشدد وجماعات الإسلام السياسى من نشر أفكارهم أو توظيف المساجد لأغراضهم السياسية والانتخابية، كما رفضت الوزارة كل ألوان التميز والانتماء إلى جماعات وأيديولوجيات تؤثر مصلحتها الشخصية على حساب المصلحة العامة.. من خلال التجارة بالدين ورفع شعارات تُحدث شرخاً فى جدار الوطن.

وأضاف الوزير: لقد قامت خطة الوزارة على محاور هى:

4 محاور

أولاً: مواجهة الفكر المتطرف.. وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة.. والعمل على ترسيخ الفكر الوسطى، وقد قامت الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإصدار 86 كتاباً فى قضايا تجديد الفكر الدينى، وكان من أهمها: تفكيك الفكر المتطرف.. خطورة التكفير والفتوى بدون علم.. فقه السيرة النبوية قراءة جديدة.. كما تم طباعة 106 كتب مترجمة إلى اللغات الأجنبية.

ثانياً: التدريب والتثقيف حيث تم افتتاح 1300 مدرسة قرآنية، و340 مدرسة علمية، و35 مركزاً للثقافة الإسلامية.. كما تم عقد أكثر من 13 ألف ملتقى فكرى.. وعمل 3 آلاف قافلة دعوية، وافتتاح 14 ألف فصل محو أمية بالمساجد.

ثالثاً: مجال الدعوى الإلكترونية والتى تم التوسع فيها من خلال النشر الإلكترونى.. وإطلاق إدارة الدعوى الإلكترونية وتكثيف برامجها وتطبيقاتها مع تأهيل الأئمة للتعامل مع السوشيال ميديا من خلال اعتماد مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية ليكون مركزاً دولياً معتمداً، وتم تنفيذ 46 برنامجاً تدريبياً.. وقد بلغ إجمالى أعداد المتدربين الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من شركة «I.C.D.L» حتى الآن 502 إمام وواعظة وإدارى.

كما أطلقت الوزارة 21 موقعاً وصفحة وقناة تتبع وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، منها 5 صفحات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى: صفحات (الإعجاز الربانى، وعى، مجلة الفردوس، عشاق اللغة العربية، وأطفالنا).

وأضاف الوزير: أن هناك تجربة أخرى لها أهميتها وهى تجربة الواعظات والتى كتب لها التوفيق حتى أصبحت محل إشادة على أعلى المستويات فى قلب الأمم المتحدة بجنيف حيث أشاد الجميع بالتجربة المصرية لعمل الواعظات والراهبات معاً كنموذج للتعايش السلمى بين البشر.

وإيماناً من الوزارة بدور المرأة فى العمل الدعوى وحرصاً منها على تمكينها ومواجهة تنظيم الإخوان.. كان التنسيق مع المجلس القومى للمرأة لتوسعة أبعاد التجربة ونجاحها فيما يخص العمل الوطنى المشترك، فكانت تجربة الواعظات والراهبات بالتعاون بين كل من وزارة الأوقاف المصرية والمجلس القومى للمرأة، وبالفعل قامت وزارة الأوقاف بترشيح 20 واعظة للعمل جنباً إلى جنب مع الراهبات والخادمات بالكنائس المصرية.

إن فكرة الواعظات جاءت كاستراتيجية واضحة من الوزارة لتمكين المرأة نحو وطن خالٍ من التميز وعدم المساواة، وذلك إيماناً بأهمية دور المرأة فى العمل الدعوى بجميع أنواعه وإعمالاً لتجديد الخطاب الدينى.. وقد بلغ عدد الواعظات حتى الآن والذين تم اعتمادهن 244 واعظة.. وتم تحديد مجالات لعملهن وهو أداء الدروس الدينية بالمساجد والاهتمام بتربية النشء تربية إسلامية بعيدة عن التطرف.

وأضاف الوزير أن الاثنين معاً- الواعظات والراهبات- شاركن حتى الآن فى 13 فعالية جديدة.. وحضرن 7 ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

تعمير المساجد

رابعا: وهو الجانب الانشائى والمعمارى حيث شهدت مصر خلال حكم الرئيس السيسى أكبر حركة تعمير للمساجد

حيث تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم أكثر من (6600) مسجد منها (4150) مسجدا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية بتكلفة مالية نحو ثلاثة مليارات جنيه وسبعمائة مليون جنيه).. ونحو (2500 مسجد تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، بما يزيد علي ملياري جنيه.

كما حققت وزارة الأوقاف رقماً قياسياً فى افتتاح المساجد الجديدة التى تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت اشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (1480) مسجدا جديدا في الفترة من 4 ديسمبر 2020م حتي 11 يونيو 2021م.

أكاديمية الأوقاف

واختتم الوزير حديثه بقوله إنه تم افتتاح أكبر صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات وهو أكاديمية الأوقاف للتدريب والتي خرّجت حتي الآن دفعتين كاملتين وتستعد لاستقبال الدفعة الثالثة، وتعقد العديد من الدورات سواء كانت مباشرة أو كانت عن بُعد للأئمة في