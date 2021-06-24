أبو العينين وكيل البرلمان: مركز كميت حريص على أن يكون شامخًا (صور)

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قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس مركز كميت للتحكيم الدولي، اليوم الخميس، إن هناك حرص على تميز المركز كي يكون شامخا، مشيرًا إلى أن هدف المركز هو المهنية والعالمية، ثم إعداد الأجيال القادمة التي تعي هذه المسؤولية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كلمة النائب أبو العنين وكيل مجلس النواب ونائب رئيس مركز كميت للتحكيم الدولي

كلمته بحفل تدشين مركز كميت للتحكيم الدولي

جاء ذلك خلال كلمته بحفل تدشين مركز كميت للتحكيم الدولي، بحضور ممثلي 6 دول عربية، والذي عرضه برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد».

وأضاف أبو العنين ، «هدفنا الأول المهنية والعالمية، وإعداد أجيال جديدة تعي المسؤولية»، مردفًا «ندشن المركز اليوم، ونحن نقترب من ذكرى 30 يونيو، ثورة الأحرار، نعيش أيام خالدة، نتطلع فيها إلى آفاق طموحة بفكر ورؤى جديدة تقول للعالم إن مصر هتبقى أد الدنيا».

كما وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية إلى الرئيس السيسي القوات المسلحة وأجهزة الشرطة التي حمت ثورة 30 يونيو.

وفي سياق أخر قال المستشار محمد عبد الله آل سحيم، عضو النيابة العامة السابق بالسعودية، اليوم الخميس، إن مركز كميت للتحكيم الدولي يمنح الاقتصاد حماية كبيرة ويشجع الاستثمار بين الدول العربية.

وأضاف آل سحيم، خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن التحكيم جاء للقضاء على عدد من السلبيات التي تنشأ نتيجة وجود هذه العلاقات الاقتصادية التي يطرأ عليها بعض الخلافات والنزاعات.