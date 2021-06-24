الأهلي يعقد إجتماع فنياً غداً استعداداً لمواجهة الأهلي والترجي

/637174/الأهلي-يعقد-إجتماع-فنيا-غدا-استعدادا-لمواجهة-الأهلي-والترجي

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، يقام غداً الجمعة للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بلقاء الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في التاسعة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل إجتماع غداً:

ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والطاقم الاداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى خلالها لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية في البطولة، بعدما حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي في رادس الأسبوع الماضي.

موعد المؤتمر الصحفي

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في الثامنة مساءً غد الجمعة، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي، في السادسة والنصف مساء غداً الجمعة على ملعب الأهلي we السلام استعداداً لمباراة الترجي، وسيكون المران مفتوحا لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منه.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادم.

القنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي القادمة

وتقوم عدد من القنوات المفتوحة بنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي على رأسها 3 قنوات وهي:

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.