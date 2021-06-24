/637176/مدرب-الترجي-قادرون-على-خطف-التأهل-من-الأهلي-في-القاهرة

أكد معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي أن الفريق قادر على العودة في النتيجة مع المارد الأحمر خلال مواجهة السبت المقبل ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي تقام على ملعب السلام، بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز على الفريق التونسي بهدف نظيف.

وقال الشعباني في تصريحات للصحف التونسية :" الترجي وقع في العديد من الأخطاء بلقاء الذهاب بتونس أهمها التفريط في امتلاك الكرة بمتوسط الميدان ،وفقد الاسنحواذ الجيد لصالح النادي الأهلي أثناء اللقاء الذي فاز به المارد الأحمر بهدف نظيف في ذهاب الدور نصف النهائي.

الترجي التونسي يستعد للنادي الأهلي

وأكد مدرب الترجي التونسي ان الأهلي أستطاع التحكم في متوسط ميدان ملعب حمادي العقربي بعد اللعب بثلاثة لاعبين ارتكاز، وهو الأمر الذي ساعد المارد الأحمر في عملية الاستحواذ على الكرة وإيقاف هجمات النادي التونسي.

الشعباني: الترجي التونسي قادر على العودة من القاهرة

واتم الشعباني : " الترجي قادر على العودة بالتأهل من الأهلي في القاهرة وإيقاف خطورة لاعبي القلعة الحمراء مثل المهاجم المتميز محمد شريف ولاعبي خط الوسط المؤثرين أمثال المالي أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة .

على جانب أخر قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي بسبب احتفالات اللاعبين بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي.

الكاف يوقع غرامة على الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي

وفرض الكاف غرامة مالية على لاعبي النادي الأهلي تقدر بقيمة 30 ألف دولار، تأتي تلك الغرامة بسبب نقل إحتفالات الفريق داخل غرف خلع الملابس على قناة النادي ومنصات التواصل الإجتماعي بعد الفوز على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الكاف ارسل خطاب رسمي يفي بتوقيع عقوبة أيضا قدرها 30 ألف دولار أيضًا، بسبب ظهور إعلانات إحدى شركات الاتصالات الراعية للقلعة الحمراء، في مباراة الأحمر أمام سيمبا التنزاني في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.