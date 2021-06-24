تفاصيل منافسات اليوم الثاني من بطولة الأبطال للإسكواش

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انتهت فعاليات اليوم الثاني من بطولة " الأبطال الدولية للإسكواش"، والتي يشارك فيها أفضل 16 لاعب على مستوى العالم حسب تصنيفهم العالمي، وتقام البطولة في الفترة من 22 إلى 27 يونيو الحالي، ويقوم بتنظيهما أندية وادي دجلة.

انتهاء منافسات اليوم الثاني من بطولة الأبطال للإسكواش

أقيم خلال اليوم الثاني للبطولة 6 مباريات، وجاءت المباريات بين كل من: نوران جوهر والفرنسيه كاميل سيرم، ونور الشربيني وسلمى هاني، ومحمد الشوربجي وعلى فرج، والفرنسي جريجور مارش والويلزي جويل مكين، والنيزلاندية جويل كينج والأمريكية أماندا صبحي، ومصطفى عسل ومروان الشوربجي.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج نتائج مباريات اليوم الثاني من بطولة "الأبطال الدولية للإسكواش"

نتائج مباريات اليوم الثاني من بطولة الأبطال للإسكواش

انتهت المباراة الأولى وهي مباراة القمة في الإسكواش، حيث تضم أفضل ثنائي في لعبة الإسكواش بين محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، وعلي فرج الأول عالميا، بفوز محمد الشوربجي بنتيجة 2/1، في المباراة التي استغرقت 64 دقيقة، وانتهت الأشواط بنتيجة 11/8، 13/11.

انتهت المباراة الثانيه بين نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا والفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا، بفوز نوران جوهر بنتيجة 2/0، حيث استغرقت المباراة 48 دقيقة، وانتهت الأشوط بنتيجة 11/8، 14/12.

انتهت المباراة الثالثة بين نور الشربيني الأولى عالميا وسلمى هاني، بفوز نور الشربيني بنتيجة 2/0، في المباراة التي استغرقت 25 دقيقة، وانتهت الأشواط بنتيجة 11/8، 11/6. انتهت المباراة الرابعة بين الفرنسي جريجور مارش والويلزي جويل مكين، بفوز الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 2/1، في المباراة التي استغرقت 59 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط بنتيجة 11/8، 11/9، 11/3.

انتهت المباراة الخامسة بين النيوزلاندية جويل كينج والأمريكية أماندا صبحي، بفوز النيوزلاندية جويل كينج بنتيجة 2/0، في المباراة التي استغرقت 26 دقيقة، وجاءت الأشواط كالتالي 11/5، 11/8.

انتهت المباراة السادسة بين مصطفى عسل المصنف الـ12 عالميا، ومروان الشوربجي المصنف الخامس عالميا، بفوز مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بنتيجة 2/0، في المباراة التي استغرقت 42 دقيقة، وانتهت أشواط المباراة كالتالي: 13/11، 11/3.

نتائج فعاليات اليوم الأول من بطولة الأبطال للإسكواش

يذكر أن نوران جوهر المصنفه الثانية عالميا، حققت الفوز على سلمى هاني التاسعة عالميا ضمن فعاليات اليوم الأول من بطولة الأبطال للإسكواش بنتيجة 2/1، في المباراة التي استغرقت 52 دقيقة.