محافظ الشرقية من البرلمان:المواطن مش بيحس بشغلنا بسبب مشاكلنا الداخلية «صور وفيديو»

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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المواطن لا علاقة له بما نواجهه من مشاكل، فحقوقه تتمثل في أن يتمتع بها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المحافظ عليه دور كبير في تنفيذ المشروعات ووضع خطط تنموية سليمة داخل المحافظة.

دوت الخليج يرصد مناقشات لجنة الادارة المحلية بحضور محافظ الشرقية

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ،خلال اجتماعها اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق، وذلك بحضور محافظ الشرقية.

هذا ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة الاحد القادم،لتحديد طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد القادم، نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.