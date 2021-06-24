/637181/أنصار-الترجي-يثيرون-غضب-جمهور-الأهلي-بسبب-لافتة-مثيرة

أثارت جماهير الترجي التونسي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوال مجموعة من الصور منسوبة لبعض جماهير " الدم والذهب " وهم يحملون شارات تعبر عن قدوم النادي التونسي للفوز على الأهلي ويستعرض دوت الخليج أبرز الصور.

أنصار الترجي يثيرون غضب جمهور الأهلي بسبب لافتة «مثيرة»

وظهر جماهير الترجي في مجموعة من الصور قبل انطلاق بعثة الترجي التونسي للمطار من أجل السفر للقاهرة من أجل خوض مباراة الاهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام على ملعب السلام في تمام التاسعى مساء بعد غد السبت.

وأظهرت الصور المنسوبة لجماهير الترجي بعض العبارات التي أثارت غضب جماهير النادي الأهلي أبرزها " قادمون لإسقاط الفرعون" في إشارة لقدوم النادي التونسي من أجل هزيمة النادي الأهلي.

غضب جماهير الأهلي

وأثارت الصور المنتشرة غضب جمهور النادي الأهلي عبر منصات التواصل الإجتماعي وذلك قبل مباراة الترجي التونسي والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ضمن منافسات إياب دوري ابطال إفريقيا في المباراة التي تقام بعد أن حصد المارد الأحمر الفوز في المباراة الأولى بهدف نظيف.

على جانب اخر أكد معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي أن الفريق قادر على العودة في النتيجة مع المارد الأحمر خلال مواجهة السبت المقبل ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي تقام على ملعب السلام، بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز على الفريق التونسي بهدف نظيف.

وقال الشعباني في تصريحات للصحف التونسية :" الترجي وقع في العديد من الأخطاء بلقاء الذهاب بتونس أهمها التفريط في امتلاك الكرة بمتوسط الميدان ،وفقد الاسنحواذ الجيد لصالح النادي الأهلي أثناء اللقاء الذي فاز به المارد الأحمر بهدف نظيف في ذهاب الدور نصف النهائي.

الشعباني يتوعد الأهلي

وأكد مدرب الترجي التونسي ان الأهلي أستطاع التحكم في متوسط ميدان ملعب حمادي العقربي بعد اللعب بثلاثة لاعبين ارتكاز، وهو الأمر الذي ساعد المارد الأحمر في عملية الاستحواذ على الكرة وإيقاف هجمات النادي التونسي.

واتم الشعباني : " الترجي قادر على العودة بالتأهل من الأهلي في القاهرة وإيقاف خطورة لاعبي القلعة الحمراء مثل المهاجم المتميز محمد شريف ولاعبي خط الوسط المؤثرين أمثال المالي أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة .