وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول مبادرة تدوير المخلفات الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتورة شيرين عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول مبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية.





وأشار التقرير إلى أنه فى إطار توجه معهد بحوث الإلكترونيات فى استراتيجيته الحالية لإنشاء معمل مركزى بحثى لاختبار مكونات النفايات الإلكترونية وعمل الدراسات اللازمة لإعادة الاستفادة منها، تم عقد اجتماع مع د.حسام علام المدير الإقليمى لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا CEDARE، وأ. غادة مغنى منسق البرنامج، وبحضور الدكتور محمود فخر الدين رئيس الوحدة ذات طابع خاص بمعهد بحوث الإلكترونيات ورئيس اللجنة الفرعية للمخلفات الإلكترونية المنبثقة من اللجنة الوطنية لإعادة تدوير المخلفات.



وناقش الاجتماع أهمية تنفيذ مبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية، وإنشاء معمل مركزى بمعهد بحوث الإلكترونيات لاختبار المكونات الإلكترونية، وتوفير التدريب العملى للباحثين، والعمل كمعمل بحثى فى المنطقة للمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير تدريب TOT للباحثين من مختلف التخصصات داخل المعهد على النفايات الإلكترونية بناءً على منهج SRI المطور، إذ تم الاتفاق أن يستهدف التدريب مختلف مراحل إعادة التدوير وهى "تفكيك واختبار ومراقبة الجودة، إعادة التجميع".



جدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تقوم حاليًا بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات بوضع دراسة خارطة طريق لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية "الاقتصاد الدائرى" من خلال الباحث الرئيسى للمشروع د.شيرين عبد القادر، إذ يهدف المشروع المدعوم من الأكاديمية لتقديم دراسة شاملة عن صناعة الإلكترونيات فى مصر، وطرق معالجة المخلفات الإلكترونية على مستوى مصر والدول العربية والإفريقية، بهدف اقتراح خارطة طريق لصناعة المخلفات الإلكترونية فى مصر.