صور.. أوقاف البرلمان تناقش أزمة نقل ورش الغردقة لمدينة الحرفيين

جدة - نرمين السيد - واستمعت اللجنة خلال الزيارة الميدانية للجنة، لأصحاب الورش، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.



وأكد أعضاء الوفد أنهم لا يمانعون من عمليات النقل، ولكن المشكلة تتمثل فى تأخر النقل على الرغم من بدء المشروع منذ فترة كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الورش مع صغر مساحتها بما يؤثر على بعض الحرف.

فيما أكد اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة لا تستهدف الإضرار بأحد من نقل الورش بمدينة الحرفيين الجديدة، مشيرا إلى أن نقل الورش الهدف منه الحفاظ على طبيعة مدينة الغردقة السياحية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات البيئية.



وأوضح أن أصحاب الورش لن يتم نزعها منهم وإنما فقط ما سيتم هو تغيير النشاط لما يتناسب مع طبيعة المنطقة، مؤكدا أنه تم التوافق مع بنك تنمية الصادرات، لتمويل أصحاب الورش فى عمليات الشراء لمدة 10 سنوات بفائدة 5%.

وحول أزمة صغر المساحات، أشار سكرتير عام محافظة البحر الأحمر إلى أن هيئة الأوقاف استجابت لأصحاب الورش التى تحتاج المساحات كبيرة بتخصيص أكثر من ورشة، موضحا أن عدد الورش بمدينة الحرفيين عددهم 600 ورشة، وسيتم نقل 270 ورشة مرحلة أولى، لافتا إلى أنه تم تنزيل السعر من 450 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه.



وقال محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: هدفنا مصلحة أصحاب الحرف ومن أجل المصلحة العليا للوطن، مقترحا بأن تكون مدة التمويل 15 عاما بدلا من 10 سنوات.

وأكد النائب سيد قاسم، نائب الغردقة مقدم طلب الإحاطة، أن هدف نقل الورش من داخل المدينة السياحية إلى مدينة الحرفيين، لما فيه المصلحة السياحية للغردقة بالإضافة إلى الاشتراطات البيئية.

وقال قاسم: "لا نستهدف ضرر أحد وهدفنا حل المشكلة من خلال التنسيق بين كافة الجهات ممثلة فى وزارة الأوقاف والمحافظة ومجلس النواب".

من جانبه، أكد جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، أنه كانت هناك عشوائية فى المحلات ولها تأثيرات بيئية وكذلك الوضع السياحى الذى تتمتع به المحافظة.



وحول التأخير فى التسليم، أكد طايع أن سببه المرافق ووصلنا للمحطة الأخيرة وهى عمليات التسليم.

وبخصوص الأسعار، أشار جابر طايع، إلى أنه تم عمل مزاد، ووصل سعر أقل محل 450 ألف، بينما وصل سعر بعض المحال إلى 665 ألف، إلا أنه تم تقليل السعر إلى 350 ألف، لافتا إلى أنه بسبب عقبات الشراء عند أصحاب المحال، اتفاق محافظة البحر الأحمر مع بنك تنمية الصادرات للتمويل بفائدة مخفضة لمدة 10 سنوات.

وقال طايع: "هذه الأرض ليست أوقاف، وإنما هى أرض بديلة، وعلى الرغم من أن الأوقاف لا تقوم بعمليات التمليك، إلا أنه بعد مساعى مجلس النواب تمت الموافقة على التمليك".

وأكد طايع أنه سيتم وضع حلول لكل المشكلات تحت رعاية اللجنة الدينية بمجلس النواب، مؤكدا أن السعر سيكون مناسبا للجميع، كما سيتم مراعاة التباعد أثناء عمليات التوزيع.

من جهته، تعهد الدكتور أسامة العبد، رئيس الوفد البرلمانى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، بأنه سيتم حل المشكلة بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الورش والمحافظة وكذلك الحفاظ على مال الوقف.

وقال العبد: "لن تكون هناك مشكلة بدون حل، طالما أن هناك إخلاص، وهدفنا الحفاظ على مصالح المواطنين، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء يتضامن مع أصحاب الورش، حيث طالب بأن تكون الأسعار مناسبة للمواطنين".

وأكد أيضا أنه سيتم حل المشكلات الفنية لمواجهة أزمة صغر المساحة، وكذلك النظر فى الأسعار، ومراعاة أن يتم النقل فى أسرع وقت، موضحا أنه سيكون هناك لقاء مع وزير الأوقاف لحل كل هذه الإشكاليات بما فيه مصلحة الجميع.