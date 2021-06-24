مصر تنجح فى استرداد ثلاث قطع أثرية خرجت بطريقة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - تسلم السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، ثلاث قطع أثرية من العصر الفرعونى واليونانى، وذلك قبل بيعها فى أحد دور العرض الشهيرة فى لندن، وبعد التأكد من خروجها بشكل غير شرعى من البلاد، و ذلك فى إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضارى، والدور الذى تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار فى مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، واستمراراً للجهود المتواصلة التى تقوم بها السفارة المصرية فى لندن مع دور العرض والسلطات البريطانية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التى خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.





وجاء استرداد هذه القطع الأثرية بالتنسيق المباشر بين السفارة والمتحف البريطانى الذى تواصل مع دار العرض لضمان إتمام عملية تسليم القطع إلى مصر، ودون الإفصاح عن هوية حائزيها. وقد عبر السفير طارق عادل بهذه المناسبة عن شكر الحكومة المصرية وتقديرها لهذا التعاون البنّاء فى استرداد الآثار المصرية المهربة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعتبر نموذجاً تتمنى مصر أن يتكرر كثيراً مع دور العرض الأخرى حفاظاً على آثارنا ومنع التجارة غير المشروعة فى تلك الآثار.

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