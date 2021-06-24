7 سنوات من الإنجاز البيئي في عهد الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه على مدار الفترة الماضية تم احراز تحولا ملحوظا فى ملف البيئة وبداية حقيقية للإستثمار الأخضر فى مصر موضحة الرسائل الرئيسية من تلك الانجازات تشمل:

• لأول مرة خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة (25%).

• لأول مرة القضاء على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء سنوياً.

• توفيق أوضاع عدد (215) مكمورة لإنتاج الفحم النباتي، بالإضافة إلى عدد (11) مصنع لإنتاج الفحم المضغوط.

• بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.

• التخلص الآمن من (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص.

• تم تصدير (524) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية ( بورتوفيق، العين السخنة، أسوان، سفاجا، بورسعيد شرق، بورسعيد غرب، الدخيلة، دمياط) للتخلص الآمن منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد ، وجاري تصدير (481) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بميناء الإسكندرية، ليصل إجمالي الكمية التي يتم التخلص منها بنهاية مايو 2021 إلى حوالي (1005) طن.

• إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

• إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات.

• تقنين أوضاع عدد (7) مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، كما تم إصدار الموافقات البيئة لعدد (5) مصانع أخرى وجاري استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.

• التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.

• التخلص الآمن من (1005) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.

• تنفيذ ما يكافيء (1660) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 18 محافظة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لانتاج غاز حيوي وسماد عضوي.

• توريد وتركيب عدد (1) محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة، بتكلفة حوالي 20 مليون جنية مصري وبطاقة حوالي 5 طن يوميا والتي تغطى تقريبا نصف إحتياجات محافظة الغربية.

• زيادة ايرادات رسوم الزيارة للمحميات لتبلغ ما يقارب 30 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة زيادة (255%) مقارنة بايرادات 2015/2016.

• ارتفع عدد زوار المحميات خلال الفترة 2021/2018 ليصل الى 1.1مليون زائر بنسبة 524% عن المستهدف و الذى يقدر ب 210الف زائر و ذلك لما تم من اعمال تطوير للبنية التحتية بالمحميات الطبيعية و بالاضافة الى انشطة الترويج للسياحة البيئية.

• ارتفاع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400% خلال العامين الماضيين

• الانتهاء من تطوير البنية الأساسية وخدمات الزوار بالمحميات بنسبة (18%) من إجمالي المساحة المستهدفة بالتطوير.

• اعلان الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتى رأس محمد ووادى الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد، مما يعد إنعكاسا لجهود الحماية التى تقوم بها وزارة البيئة بهما للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى

• تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة فى تاريخها. وتم اهداء هذه الجائزة الى السيد رئيس الجمهورية، وذلك نتيجة دراسات على الطيور المهاجرة.

• حصول موقع وادى الحيتان بمحمية وادى الريان على تقييم أفضل موقع فى العالم يتميز بأعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة من خلال تقرير تقييم الاداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 .

• فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتى تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيور المهاجرة، دمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.

• متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي عدد (11) موقع تابعة لعدد (9) شركات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لعدد (2) شركة ووقف الصرف نهائياً علي البيئة البحرية، وجاري متابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (7) شركات أخرى بمتوسط نسبة تنفيذ (52%) بالإضافة الى انه جارى انشاء محطة معالجة الصرف الصناعى لشركة النصر للأسمدة بالسويس ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليار جنيه.

• التعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ إجمالي 750 مليون دولار.

• التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإصدار المعايير البيئية / الاستدامة لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات.

• تعبئة الموارد المالية بمبلغ حوالي 627 مليون يورو و 227 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.

• رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر 2018، وذلك بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة وأكثر من 9 آلاف مشارك، تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب)، لتترأس مصر أعمال المؤتمر على مدار عامين احرزت خلالها العديد من النتائج التى شهد لها العالم اجمع.

• رئاسة مصر مع ألمانيا المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ ثناء مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في بولندا ٢٠١٨، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.

• تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.

• إعداد وإطلاق مبادرة الطاقه المتجدده فى أفريقيا، و مبادرة تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف.

• إطلاق عدد من الحملات الإعلامية لنشر الوعى البيئى وهى:

• إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي " اتحضر للأخضر" تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

• إطلاق الحملة الترويجية Eco Egypt الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.

• إطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني " E-Tadwer " للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية.

• تم الانتهاء من الإعداد لإطلاق حملة "جميلة يا مصر" للتوعية بقضية المخلفات الصلبة.