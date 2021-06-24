/637175/عودة-عروض-مسرحية-أبو-العربي-لهاني-رمزي-في-هذا-الموعد

أعلن الفنان هاني رمزي عن عودة عروض مسريحتة الجديدة أبو العربي التي أعادته للمسرح مرة أخرى بعد غياب دام لمدة 17 سنة، حيث كان آخر أعماله المسرحية "كدة أوكيه" في 2003 مع الفنانة منى ذكي والفنان أحمد السقا وشريف منير وياسمين عبدالعزيز.

دوت الخليج يكشف عودة العروض المسرحية لأبو العربي.

كشف هاني رامزي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام عن موعد العروض الجديدة لمسرحيته أبو العربي الذي افتتحها منذ ثاني أيام عيد الفطر الماضي مشيرًا إلى المكان الجديد للعرض.

وكتب رامزي: "لكل اللي سألوني.. أبو العربي راجع تاني أيام ١، ٢ يوليو على مسرح طيبة مول مدينة نصر".

مسرحية أبو العربي بطولة هاني رمزي، ودليا البحيري، وحجاج عبدالعظيم، وعمرو عبد العزيز وأحمد فتحي، ومحمد جمعة وعدد كبير من النجوم ، وتأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

هاني رمزي يهدي أبو العربي لروح سمير غانم

وكان الفنان هاني رمزي أهدى هو الآخر عرض مسرحيته "أبو العربي" التي تعرض حالياً في مصر، لروح الفنان سمير غانم، وقال رمزى، عبر حسابه بموقع فيسبوك: "عرض النهاردة لمسرحية أبو العربى، هو عبارة عن احتفالية بعنوان (فى حب سمير غانم)، وسنهدى العرض لروحه لأنه عاشق المسرح وعاشق الضحك.. الله يرحمه".

فيلم السيد ابو العربي وصل

يذكر أن الفنان هاني رمزي سبق وقدم شخصية "أبو العربي" في فيلم "السيد أبو العربي وصل" عام 2005، من إخراج محسن أحمد، وتأليف طارق عبد الجليل، وشارك في بطولته منة شلبي، صلاح عبد الله، طلعت زكريا، وحيد سيف، وحجاج عبد العظيم، عبدالله مشرف وعمرو عبد الجليل.

ودارت أحداث الفيلم حول شاب بورسعيدي شهرته أبو العربي الذي يقوم بدوره الفنان هاني رمزي يقع في حب بنت بلده مهجة التي تجسدها الفنانة منة شلبي، يأخذ أبو العربي صفة الشجاعة والشهامة من والده الشهيد والنصب والاحتيال من خاله يتعرض لضغوط من والد حبيبته مهجة الذي يقوم بدوره الفنان وحيد سيف، ويقرر السفر لليونان بسبب خدعة قام بها عدوه تاجر القماش معاطي الذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله، وتنقلب حياته هناك.