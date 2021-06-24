بالفيديو..تامر فرج يكشف حقيقة حياة الفنانين وأسرارها

/637182/بالفيديوتامر-فرج-يكشف-حقيقة-حياة-الفنانين-وأسرارها

نشر الفنان تامر فرج فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليتحدث به عن أسرار الفنانين والنجوم ويكشف عن رأيه حول أحقية الجمهور في الهجوم على الوسط الفني والحكم عليهم بما يتداولنه حول حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يكشف هجوم تامر فرج على مروجي الشائعات والمتربصين لنجوم الفن

علق تامر فرج على الفيديو الذي نشره على حسابه بالفيس بوك : "عاجل شاهد قبل الحذف، الفيديو المنتظر الذى يكشف المستور عن الفن و الفنانين، الفيديو الذى طال انتظاره وللأسف كنت عيان و انشغلت فى التصوير".

تامر فرج يهاجم الخائضين في أعراض الفنانين

أعرب فرج خلال الفيديو عن استفزازه من الهجوم الشرس على نجوم الفن من قبل بعض الأشخاص والخوض في أعراضهم دون سبب معين قائلًا: أنا بستفز جدًا من الأشخاص اللذين يخضون في أعراض الفنانين دون وجه حق، ومن حق أي شخص أن ينتقد موقف معين أحدثه ممثل أو ممثلة بطريقة مهذبة دون إبراز حقده وغله على هذا الممثل".

وتابع فرج: "أنا عملت الفيديو دا ع أوريك مين هما الفنانين والفنانات دول اللي اما بتشوفوهم بتروحوا تتصوروا معاهم وبعديها تروحوا فاقعين بوست تشتمونا فيه".

تامر فرج يكشف حقيقة حياة الفنانين وأسرارها

وأوضح تامر فراج للبعض أن مهنة التمثيل ليست سهلة كما يعتقد الجمهور مشيرًا إلى أن عدد ساعات التصوير قد تتخطى الـ 20 ساعة يوميًا لمدة شهور وأحيانًا سنة من أجل عمل فني، فضلًا عن تعرض الفنانون للإهانة حتى يتقاضون دفعات من أجرهم على مدار شهور طويلة.

كما كشف تامر فرج في الفيديو الذي نشره إن انطباع الجمهور عن الفنانين وحياتهم خاطئ وغير صحيح، فهناك الكثير من الفنانين يعيشون حياة متوسطة واستعرض منزله وأنه يعيش في دور أرضي بحديقة صغيرة وسيارة متوسة، مشيرا إلى أن الفنانين الأثرياء قليلون للغاية وهناك كثيرون فقراء وكثيرون يموتون دون وجود ثمن الدواء.

واختتم تامر فرج حديثه بأنه من الممكن أن لا يرى أسرته بالشهور بسبب انشغاله في التصوير، ومن الممكن أن يتعرض الفنان لوفاة والده مساءًا ويذهب لدفنه ثم يذهب للتصوير من أجل أن لا يتعطل العمل. وفي أخر كلماته قال أنه لا يعترض على النقد ولكن أن يكون بدون شتيمة.