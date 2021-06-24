/637183/الخطيب-يتفقد-أعمال-التشييد-والبناء-بفرع-التجمع-الخامس-تفاصيل

قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم الخميس بجولة تفقدية في فرع التجمع الخامس لمتابعة أعمال التشييد والبناء التي تستهدف إنجاز المرحلة الأولى وافتتاح الفرع من أجل تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي وفرقه الرياضية على كافة المستويات.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل زيارة محمود الخطيب:

ورافق الخطيب خلال جولته اليوم، الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

وحرص الخطيب، على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع تشييد فرع النادي بالتجمع الخامس خلال جولته اليوم، واستمع لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، والمسئولين عن المشروع لكافة التفاصيل الخاصة به.

ووجه محمود الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفق للخطة الزمنية المحددة لخدمة الأعضاء، وذلك بالتزامن مع كل الملفات على مختلف الأصعدة الإدارية والرياضية.

من جانبه قال المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة؛ إن العمل يجري على قدم وساق من أجل إنجاز وافتتاح فرع النادي بالتجمع الخامس بالشكل الذي يليق بأعضاء النادي.

وأكد أنه تم الانتهاء من80 ٪ من المشروع استنادا إلى إنجاز المرحلة الأولى الخاصة بالبنية التحتية الكاملة للفرع. وأوضح أن الافتتاح سيكون قريبا، في ظل استمرار العمل بقوة؛ من أجل الانتهاء من كافة المشروعات المحدد لها في المرحلة الأولى؛ والتي تشهد أسوار النادي بالكامل التي سيتم تشييدها بنفس الطريقة التي تمت في فرع مدينة نصر، في إطار الحفاظ على هوية النادي، من خلال النسر العملاق المتواجد علي بوابته الرئيسية.

وأضاف المهندس سامح علي كامل أن هذه المرحلة تشهد أيضا تشييد المبنيين الاجتماعي والإداري، و8 ملاعب التنس بجانب ملاعب السلة والطائرة واليد، بمعدل4 ملاعب لكل لعبة؛ بالإضافة إلى ملعبي كرة القدم للكبار، وأيضا أكاديمية النادي ومبني خاص بها، وكذلك غرف الملابس الخاصة بهذه الملاعب، وساحة انتظار السيارات التي ستكون داخل النادي، على غرار فرع الشيخ زايد، وتتسع في المرحلة الأولى600 عربية على أن تستكمل بالمرحلة الثانية لتصل إلى950 سيارة.

وأشار إلى أن هذه المرحلة أيضا تشهد تشييد مسجد كبير يسع1000 مصل، و يجري العمل أيضا على تنفيذ مشروع حمام السباحة بالفرع.

وأكد المهندس سامح علي كامل، أن الفترة الحالية تشهد دراسة التصميمات الخاصة بحمام السباحة؛ من أجل البدء في تنفيذه فورا، والانتهاء منه في أقرب وقت.