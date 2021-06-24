/637184/خلال-24-ساعة--ضبط-1516-قضية-تموينية-متنوعة-على-مستوى-الجمهورية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية :-

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل ضبط (1516) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها القضايا الآتية:-

الجيزة

وضبط (2,39 طن "دواجن كاملة – فيلية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن - بمحافظة الجيزة).

القاهرة

ضبط (1,5طن "مقطعات لحوم ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة القاهرة).

سوهاج

ضبط (8 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر البالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص - بمحافظة سوهاج).

الشرقية

ضبط (5 طن "أسمدة ومبيدات زراعية ") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" - بمحافظة الشرقية).

الاسكندرية

إضطلعت الإدراة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية بتنفيذ حملة مكبرة لضبط القضايا التموينية .. إستهدفت المناطق الساحلية والمصيفية .. أسفرت جهودها عن ضبط (81) قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات (55,882 طن متنوع – 594910 لتر "مواد بترولية ، زيوت سيارات" – 30094 عبوة "سلع غذائية وغير غذائية 5354 قطعة "ألعاب نارية ، غيار سيارات" – 32 إسطوانة بوتاجاز) جاء أبرزها على النحو التالى:-

ضبط (15طن عظام حيوانية خام "مستلزمات إنتاج" – 15 طن غراء – 8 طن مركزات أعلاف حيوانية "منتج نهائى" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن منصع لإنتاج مركزات الأعلاف الحيوانية والغراء "بدون ترخيص").

ضبط (1,27 طن "مقطعات وأجزاء دواجن" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها وبها تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم والدواجن بدون ترخيص).

ضبط (1,1 طن "مقطعات ومفروم - سجق" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بدون ترخيص).

ضبط (7,5 طن "أرز أبيض " معبأة داخل أجولة "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج" –2 طن أرز أبيض معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" ، وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص).

ضبط (4,85 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات وبراميل غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص).

ضبط (9000 لتر "زيوت سيارات" سابقة الإستخدام محظور حيازتها) .. تمهيداً لإعادة تدويرها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لزيوت السيارات بدون ترخيص).

ضبط (4500 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع" مهربة جمركياً وبدون مستندات "مجهولة المصدر" – 4200 وحدة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر") .. تمهيداً لإعادة تدويرها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الخردوات والسجائر).

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.