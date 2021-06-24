/637185/سلالم-نفق-قرية-الطاهرية-بالزقازيق-يثير-مناقشات-محلية-النواب-الغنم-هيمر-من-عليه-صور-وفيديو

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف العام هو أولوية قصوى، متابعا:" لن نغض البصر عن هذا الأمر، خاصة وأن الجميع يسعى لتحقيق مصلحة المواطنين، مما يتطلب استكمال الأعمال لكن شريطة أن يتم تعديل السلم مع المسطح المائل للنفق لخدمة المواطنين".

دوت الخليج يرصد مناقشات لجنة الادارة المحلية بحضور محافظ الشرقية جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ،خلال اجتماعها اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق، وذلك بحضور محافظ الشرقية. ومن جانبه قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الضرورة تشير إلى الاستفادة من النفق القائم الذى أوشكت الأعمال فيه على الانتهاء،مع إجراء تعديلات على المدخل والسلم الخاص به، على أن يتم التفكير فى المستقبل على تعظيم الاستفادة منه بتحويله لنفق بمفهومه الشامل لعبور المواطنين والسيارات و الدواب وخدمة المنطقة بالكامل".

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