/637186/ياسمين-صبري-تخضع-لجلسة-تصوير-جديدة-لصالح-مجوهرات-Cartier-صور

طلت الفنانة المصرية ياسمين صبري على متابعيها بإطلالة ناعمة، خطفت أنظارهم بأناقتها وجمالها الجذاب والفريد من نوعه، الذي طالما تعودوا عليه ولكنهم ينبهرون في كل مرة تنشر بها صورة جديدة.

دوت الخليج يستعرض أحدث إطلالات الفنانة ياسمين صبري، التي أحدثت بها ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها بفستان أخضر طويل

طرحت صبري مجموعة من الصور لآخر جلسة تصوير خضعة لها لصالح مجوهرات Cartier، ظهرت خلالها من أمام إحدى المناظر الطبيعية بفستان أخضر طويل ساقط الكتفين أبرز قوامها المثالي، الذي زينه وأضاف لجماله قطع من المجوهرات البراقة.

ياسمين صبري الوجه الإعلاني لمجوهرات Cartier

وسبق وأن انضمت ياسمين صبري إلى قائمة الأسماء التي اختارتها Cartier كسفيرات لأحدث حملات Panthere de Cartier تحت إشراف المدير الإبداعي يوناس ليندشتروم وصورت إعلان خاص بهذه المجموعة.

جورجينا زوجة رونالدو تطارد ياسمين صبري

وعلى الصعيد الآخر، ظهرت صفحة غير رسمية منسوبة لعارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، حيث وجهت رسالة للفنانة المصرية ياسمين صبري، إثر تداول الكثير من جمهور النجمتين مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس.

كما نشرت الصفحة المنسوبة لجورجينا على موقع «فيسبوك»، صورة لها، موجهة رسالة إلى ياسمين صبري تنهيها عن تقليدها، معلقة: «كوني نفسك وليس أنا»، وذكرت اسم «صبري»، مشيرة إليها.

آخر أعمال ياسمين صبري الفنية

جدير بالذكر أن الفنان ياسمين صبري خرجت من السباق الرمضاني المنصرم، حيث كانت آخر أعمال مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.