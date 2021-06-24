/637190/آية-مدني-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-إرتفاع-معدلات-قوائم-الإنتظار-في-العلاج-على-نفقة-الدولة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب ،موجه إلى كلا رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، بشأن ارتفاع معدلات قوائم الإنتظار في العلاج على نفقة الدولة وما يترتب عليه من وفاة المواطنين.

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة آية مدني بطلب إحاطة بشان العلاج على نفقة الدولة

العلاج على نفقة الدولة

وقالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب ، في طلبها أنها تلقت العديد من الشكاوى و الإستغاثات من المواطنين بسبب تأخر حصول ذويهم على العلاج على نفقة الدولة، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية، ومن ثم الوفاة. وذكرت النائبة، أن هذا الأمر يستتبع معه ضرورة الوقوف على ما يحدث داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، وحل المشكلات العملية الموجودة بها والعمل على إنهاء قوائم الإنتظار وسرعة تلقي المواطنين للعلاج خاصة الحالات الأكثر إحتياجًا.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يواصل أعمال جلساته العامة الاحد القادم،لتحديد طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد القادم، نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.