/637193/صدمة-في-الإسماعيلي-بسبب-غياب-لاعب-الوسط-أمام-سموحة-بالدوري

يخوض الإسماعيلي مواجهة هامة أمام سموحة في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب الاسكندرية بعد أن حقق الفريق الفوز في المواجهة السابقة أمام غزل المحلة.

ويفقد النادي الإسماعيلي لاعب وسط الفريق خلال مواجهة سموحة المقبلة والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم بعد أن خاض اللاعب مباراة غزل المحلة في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرون. الإسماعيلي يفقد دونجا أمام سموحة وتأكد غياب محمود محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن مواجهة سموحة المقبلة في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث في مواجهة غزل المحلة والتي انتهت بفوز الدروايش بثلاثية مقابل هدف وحيد. تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي: حارس مرمى :محمد فوزى خط الدفاع :محمد عادل – مروان الصحراوى – محمد هاشم – نادر رمضان خط الوسط : محمد الشامى – محمود دونجا – أحمد مدبولى – أحمد مصطفى. خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى – باهر المحمدى – محمد عمار – محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدى – محمد صادق – أرى بابل – شيلونجو تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلي وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: محمود رضا - محمد فتح الله - محمد سامي - هشام بلحة - خالد الاخميمي - فتحي مبروك - يحيى حامد - بسام ماهر - حمد عادل - محمود صلاح - عبده يحيى وعلى مقاعد البدلاء عمرو شعبان - خالد العقدة - اسلام فؤاد - احمد حسن - احمد الشيخ - معتز كاجو - محمد غلوش - احمد النادري - محمد عبد القادر

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