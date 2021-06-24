/637195/النائب-محمد-سلطان-ينجح-في-الحصول-على-موافقة-بشأن-الوحدة-الصحية-بحدائق-الاهرام

توجه النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة بالشكر للسيد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والسيد رئيس حى الهرم اللواء خالد عصر، والسادة وكلاء ومندوبى وزارة الصحة على سرعة الاستجابة واستلام قطعة الأرض المخصصة من قبل جمعية تعمير صحراء الأهرام لبناء الوحدة الصحية لخدمة أهالى حدائق الأهرام.

وقد تواصل النائب محمد سلطان ، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وذلك لحل مشكلة استلام الأرض، وقد تم استلام قطعه أرض الوحدة الصحية بحدائق الاهرام

الحصول على وحدة صحية لخدمة أهالي حدائق الأهرام

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب ، انه تمت الموافقة على الحصول على وحدة صحية لخدمة أهالي حدائق الأهرام لتوفير الخدمات الطبية ولتوفير الرعاية الطبية الشاملة في جميع التخصصات ، وذلك بناء على طلب الإحاطة الذي سبق وتقدم به النائب .

ووجه النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، والدكتور محمد منصور، والدكتورة سماح زوين مدير إدارة الهرم وذلك لجهودهم في تسهيل تخصيص ميزانية لبناء مركز طبي بحدائق الاهرام.

كما وجه النائب محمد سلطان الشكر ، للواء احمد راشد محافظ الجيزة لسرعه الاستجابه لطلب النائب محمد سلطان ، وايضا مجلس إدارة جمعية الأهرام على جهودهم الكبيرة الفترة الماضية في تخصيص قطعة الأرض الخاصة بالوحدة الصحية.

وقد قامت إدارة الهرم بقيادة الدكتورة سماح زوين ومعها الدكتورة إيمان عبدالرحمن بعمل مجهود في تحديد قطعة الارض المخصصة عن طريق هيئة المساحة بالدقي وتسليمها لهيئة الابنية التعليمية للقيام ببناء وحدة صحية لخدمة أهالي حدائق الاهرام وتوفير الخدمة الطبية للسكان من تطعيمات وتسجيل مواليد ووفيات عن طريق مكتب الصحة وتوفير جميع الخدمات الصحية بالوحدات الصحية.