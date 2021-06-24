الأنبا مقار يصل إلى كندا فى زيارة رعوية

جدة - نرمين السيد - وصل الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، والمشرف على بعض الكنائس بكندا، إلى مطار تورنتو بكندا ظهر اليوم.



جدة - نرمين السيد - وصل الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، والمشرف على بعض الكنائس بكندا، إلى مطار تورنتو بكندا ظهر اليوم. وكان قد غادر مطار القاهرة الجوى، فجر الخميس متجها لكندا، حيث يُشرف على بعض الكنائس هناك، مُكلفًا من قداسة البابا تواضروس الثانى.

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