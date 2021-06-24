صور.. مدبولى: مستعدون لمساندة مبادرة شراكة تصنيع لقاح كورونا فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول جائحة كورونا، وذلك خلال مشاركته اليوم فى اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى.





ورحب الدكتور مصطفى مدبولى كلمته، بالرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقى، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، ورائد ملف الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، ولفريق العمل المعنى بمواجهة الجائحة بمفوضية الاتحاد الإفريقى، ومركز مكافحة الأمراض والأوبئة، على الجهود المبذولة والمقدرة للتعامل البناء مع كل تأثيرات وتبعات الجائحة، مضيفا أن مصر تدعم قيام الرئيس رامافوزا بإصدار البيان الخاص بحالة جائحة وباء الكوفيد فى إفريقيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما توليه مصر من أهمية كبيرة لدعم مساعى قارتنا للنفاذ للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وزيادة الحصص المخصصة لها بما يمكنها من التعافى من هذه الأزمة، منوها بالأهمية البالغة للحصول على شحنات آمنة وكافية من تلك اللقاحات.



وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز جهود القارة الإفريقية فى مجال الإنتاج المحلى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيدا فى هذا الصدد برعاية الرئيس تشيسيكيدى لمبادرة الشراكة من أجل تصنيع اللقاح فى القارة، ومؤكدا استعداد مصر تسخير كل إمكانياتها من بُنَى تحتية وقدرات طبية وخبرات تعاقدية مع الشركاء الدوليين لمساندة هذه المبادرة الطموحة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه على المستوى الوطنى، استطاعت مصر أن تخطو خطوات ثابتة أثمرت عن إبرام اتفاق لتصنيع اللقاحات محليا، ونسعى فى هذا الصدد إلى مشاركة أشقائنا فى القارة الإفريقية ثمار هذه الجهود الوطنية.



وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمية المساندة الدولية لجهود القارة الأفريقية فى مجال التعافى من التداعيات الاقتصادية للجائحة على دولنا، مشيدا فى هذا السايق بالمبادرات الدولية التى هدفت إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة، ومنها مبادرات تعليق خدمة الديون وإعادة هيكلتها، ومبادرات صندوق النقد الدولى لتعزيز السيولة العالمية، ومنها الإصدارات الجديدة لحقوق السحب الخاصة، والتى تدعو مصر إلى زيادة نصيب دول القارة منها لخلق آليات تمويلية تمكن الدول متوسطة ومنخفضة الدخل من استعادة معدلات النمو.

وفى ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على أن مصر كعهدها لن تدخر جهدا نحو العمل مع أشقائها فى القارة الإفريقية، بما يسهم فى تخطى هذه الجائحة، والعودة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف وتطلعات شعوبنا فى مستقبل أفضل.