فيديوجراف.. خطة استبدال الجامعات لـ الكتاب الدراسى الورقى بالإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وتستهدف الدولة، من تلك الخطوة، إلغاء توزيع الكتب الورقية، واستبدالها بـ «CD»، أو رفع المقررات عبر منصة الجامعة التعليمية من خلال لينك للطلاب، بعد أن يتم رفع تكلفة الطباعة عن أعضاء هيئة التدريس مع وضع سعر أقل للكتاب الإلكترونى. جاء ذلك فى إطار توجه الدولة نحو تحقيق التحول الرقمى والحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.

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