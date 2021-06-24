افتتاح محكمة وشهر عقارى.. وزيرا العدل والتخطيط فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الخميس، افتتاح أعمال تطوير محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والاقتصادية، وفرع الشهر العقارى بمنطقة الدخيلة وماكينة إصدار الشهادات القضائية.





وشاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من وزير العدل، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تسليم عدد من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة.

ومن جانبه، أشاد المحافظ بأعمال رفع كفاءة وتطوير المحاكم فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا فى ظل تطبيق إستراتيجية وزارة العدل، مؤكدا على استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير المحاكم بها.

ووجه الشريف، الشكر إلى وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية على استحداث خدمة المراكز التكنولوجية المتنقلة التى ستساهم بشكل كبير فى التيسر على المواطنين والتخفيف من التكدس بمكاتب مراكز خدمة المواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، على أهمية مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة"، موضحة أن جائحة كورونا على الرغم من آثارها السلبية إلا أنها دفعت كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للبحث عن ابتكارات جديدة ومتعددة للحصول على الخدمات فى شتى المجالات سواء صحية أو تعليمية وكذلك خدمات مقدمة للمواطنين بشكل مباشر بطريقة توفر الوقت والجهد وتمنع التكدس.

وأشارت إلى أن المشروع يأتى فى إطار الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية والنزاهة فى الحصول عليها مع توفير الوقت والجهد للمواطنين، وذلك بما يتسق وأهداف التنمية المستدامة برؤية مصر 2030.

يذكر أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط أواخر شهر مارس الماضى بشـأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، لشؤون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار عبد الله الخولي، رئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، والمستشار صادق عبد السلام، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية.