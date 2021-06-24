صور.. رصف 29 شارعا بتكلفة 3 ملايين جنيه بحى الجمرك فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن.
وأضاف الشريف، أنه يجرى رصف 29 شارعا بحى الجمرك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2 مليون و993 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 25 شارعا منها ويتبقى 4 شوارع فقط.
ولفت إلى أنه استجابة لمطالب أهالى حى الجمرك سيجري الانتهاء من رصف الأربعة شوارع المتبقية خلال 10 أيام وهى "حارة أغا الشاعر، ومحمد أغا مكرم، ويوسف الجعرانى، وشارع الإشراف".
ووجه الشريف مديرية الطرق بضرورة تنفيذ كل أعمال الرصف، وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية، مشددا على إنجاز الأعمال فى أسرع وقت ممكن.
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