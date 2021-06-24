اتحاد الصيادلة العرب يكرم البابا تواضروس الثانى بمنحه شخصية العام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمناسبة اختيار قداسته، كـ"شخصية هذا العام" من قِبَل الاتحاد، وهو القرار الذى اتخذه أعضاء الاتحاد فى يوم الصيدلى العربى الذى يحتفل به يوم 2 أبريل من كل عام.

يأتى تكريم قداسة البابا من قبل اتحاد الصيادلة العرب فى الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الاتحاد وإنشاء مقره بالقدس.

وفى بداية اللقاء قدم الدكتور على إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، نبذة عن الاتحاد أشار فيها إلى أن الاتحاد تأسس عام 1945 فى القاهرة ثم اتخذت القدس مقرًا دائمًا له منذ عام 1966.

وأضاف أن إنشاء الاتحاد يهدف إلى رفع مكانة مهنة الصيدلة العربية عالميًا، والاهتمام بالصيدلانى العربى مهنيًّا وعلميًّا واجتماعيًّا، والدفاع عن الوطن العربى وقضاياه الإستراتيجية على صعيدى الأمن القومى الدوائى ومحاربة التخلف والمرض.

ومنح الاتحاد، قداسة البابا درع الاتحاد وشهادة تقدير، بصفته أول صيدلى عربى يصل إلى هذه المكانة الرفيعة، كبابا وبطريرك للكرازة المرقسية.

ومن جهته أشار قداسة البابا فى كلمته إلى أنه تعلم من دراسته فى كلية الصيدلة، ثلاثة أشياء:

1. العلم: فالعلم فى كلية الصيدلة وفى مجال الصيدلة متقدم جدًا.

2. الفن: كيف يصل الدواء إلى المريض بجودة عالية.

3. الإنسانية: نتعامل مع البشر و الكائنات الحية أثناء تعبهم وهم فى أشد ظروف الألم.

كما ألمح قداسته إلى أن ما التقطه أيضًا من دراسته فى كلية الصيدلة ثلاثة أمور:

1. الدقة: فى المواعيد والإجابة وفى اى عمل.

2. النظام: الأدوية تؤخذ بنظام ومواعيد محددة وهذا النظام يعتبر نصف شكل الجمال ومن خلال الدراسة تعلم النظام فى العمل و الخدمة.

3. كيف يريح الإنسان الآخر، كل جهود شركات الأدوية والصيادلة هى من أجل راحة الإنسان، فالموضوع ليس فى قبول الآخر بل فى الاجتهاد فى راحة الآخر.

وفى الختام قدم قداسة البابا الشكر للاتحاد على هذه اللفتة الطيبة بتكريمه، كما دعاهم لزيارة الأديرة القبطية، وأهدى كلًا منهم، أيقونة العائلة المقدسة ونسخة من كتاب "مشاهير الأقباط من الأطباء والصيادلة".

وتخرج قداسة البابا تواضروس الثانى فى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عام 1975، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985.