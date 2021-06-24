طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في دقائق معدودة عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية والاستفسارات عنها، وطريقة تقديم الشكاوى ضد المخالفات المرورية، هو ما سنعرضه لكم من خلال السطور التالية، من هذه المقالة، المقدمة لكم عبر موقع مصر فايف.

وفي ضوء ما أصدرته الحكومة المصرية، في الفترة السابقة من قوانين مرور جديدة، تحتوي على عدة قرارات جديدة وحازمة، حول العديد من المخالفات التي لا تصلح، وقد تصل بعض عقوبات المرور إلى السجن، وبالتالي يريد غالبية مالكي السيارات في مصر معرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية، وكذلك معرفة كيفية تقديم شكوى ضد تلك العقوبات، حيث أصبح من الممكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في جمهورية مصر العربية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر