طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في دقائق معدودة عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية والاستفسارات عنها، وطريقة تقديم الشكاوى ضد المخالفات المرورية، هو ما سنعرضه لكم من خلال السطور التالية، من هذه المقالة، المقدمة لكم عبر موقع مصر فايف.
وفي ضوء ما أصدرته الحكومة المصرية، في الفترة السابقة من قوانين مرور جديدة، تحتوي على عدة قرارات جديدة وحازمة، حول العديد من المخالفات التي لا تصلح، وقد تصل بعض عقوبات المرور إلى السجن، وبالتالي يريد غالبية مالكي السيارات في مصر معرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية، وكذلك معرفة كيفية تقديم شكوى ضد تلك العقوبات، حيث أصبح من الممكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في جمهورية مصر العربية.
طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر
- في الخطوات الأولى من الاستعلام، يجب عليك الدخول إلى موقع نيابة المرور المصرية، والذي تم تعيينه من قبل وزارة الداخلية المصرية لمتابعة جميع الأمور المتعلقة بالمرور.
- الآن لمعرفة المخالفات المرورية المسجلة بحقك عليك الضغط على أيقونة خدمة استعلام مخالفات المرور.
- أما بالنسبة للخطوات الثلاث للاستعلام عن مخالفاتك المرورية.
- فيجب عليك اختيار نوع المخالفة: إما مخالفة لرخصة السيارة، أو رخصة قيادة.
- سوف يُطلب منك إدخال بيانات معينة (سواء كانت بيانات لوحة الترخيص، أو بيانات السائق).
- يجب عليك إدخالها، مثل الرقم القومي للمالك، ورقم لوحة الترخيص.
- أخيرًا في آخر خطوات الاستعلام الضغط على أيقونة الاستفسار سوف تظهر صفحة توضح المخالفات المرورية إن وجدت.
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