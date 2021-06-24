/637194/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-إلغاء-قاعدة-الهدف-خارج-الديار

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إلغاء قاعدة، الهدف المسجل خارج الديار، بداية من الموسم المقبل في جميع المسابقات، وذلك بعد مناشات عديده في الفترة الماضية مع الاتحادات الأوروبية المختلفة، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل الخبر.

تشهد كرة القدم على العديد من المبارايات في عالم الساحرة المستديرة في البطولات المختلفة في القارة العجوز، والتي تم إحتساب نتيجة المبايرات في الذهاب والإياب بين الخصمين، بهدف خارج الأرض والذي يحتسب بهدفين.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في بطولة يورو 2020:

المجموعة الأولى:

تأهل المنتخب الإيطالي كأول في المجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الويلزي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتأهل المنتخب السويسري كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثانية:

تأهل المنتخب البلجيكي كأول للمجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الدنماركي كثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثالثة:

تأهل المنتخب الهولندي كأول برصيد 9 نقاط.

وتاهل المنتخب النمسا كثاني برصيد 6 نقاط.

منتخب أوكرانيا كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

المجموعة الرابعة:

تاهل المنتخب إنجلترا كأول برصيد 7 نقاط .

وتأهل المنتخب الكرواتي كثاني برصيد 4 نقاط .

وتأهل المنتخب لتشيك كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .

المجموعة الخامسة:

تأهل المنتخب السويدي كأول برصيد 7 نقاط .

وتأهل المنتخب الإسباني كثاني برصيد 5 نقاط .

المجموعة السادسة

تأهل المنتخب الفرنسي كأول برصيد 5 نقاط .

تأهل المنتخب الألماني كثاني برصيد 4 نقاط .

وتأهل المنتخب البرتغالي كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .

نتيجة لقاءات الجولة الثالثة

حقق المنتخب الإسباني الفوز علي المنتخب السلوفاكي، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في لقاء الجولة السثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا 2020، في نسختها السادسة عشر.

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال بنتيجة التعادل الإجابي، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020،