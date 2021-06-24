تركي آل الشيخ يطلق البرومو الرسمي لمسرحية شريهان الجديدة «كوكو شانيل»

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دوت الخليج يكشف البرومو الرسمي لمسرحية كوكو شانيل لشريهان تحت رعاية تركي آل الشيخ

نشر تركي آل الشيخ البرومي الرسمي لمسرحية شريهان الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر وعلق عليها: "مين منتظر مثلنا.. العرض الذي سيشعل فينا ذكريات الزمن الجميل.. النجمة شيرهان تعود بعد غياب 30 سنة عن خشبة المسرح".

وظهرت شريهان فى الفيديو وهي تقف داخل قفص في محكمة، وتقول: آه حبيت، للأسف حبيت، اللي بيتحكم في الحب القلب، واللي بيتحكم في القلب الحب.

دور شيرهان في مسرحية كوكو شانيل

تقدم شريهان في المسرحية شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

والمسرحية من تأليف مدحت العدل، وإنتاج العدل جروب، وتقدم برعاية هيئة الترفيه السعودية، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته كلا من أيمن القيسوني، إنجى وجدان، وعماد إسماعيل، ويقدم به 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبدالواحد، وتم الانتهاء من تسجيلها في 2019.

تركي آل الشيخ في أولى تجاربه السينمائية بالثمانية

الجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ يستعد لطرح مسلسل الثمانية أول تجربة في التأليف الدرامي للمستشار تركي آل الشيخ، ويشارك ببطولته آسر ياسين، جاميكا، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

ومن المقرر تصويره خلال شهر يوليو المقبل على أن يعرض في موعد قريب إذ تحتوى عدد حلقاته على ثمانية حلقات فقط، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بالمسلسل حتى الآن.

ومن ناحية أخرى كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن موعد صدور روايته الأولى "تشيللو"، التي من المقرر عرضها مع انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب بالسعودية, وحول الرواية صرح آل الشيخ من قبل بأنها ستكون أول فيلم رعب يتم تصوير جزء منه في المملكة العربية السعودية، ويضم نخبة من كتاب السيناريو في العالم، بالإضافة إلى المخرج، فيكرام بهات، بمشاركة مجموعة من النجوم العرب.