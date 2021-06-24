/637198/مصر-المقاصة-يرفض-إذاعة-مباراة-الزمالك-بالدوري

كشف عصام سراج مدير التعاقدات والتسويق داخل نادي مصر المقاصة عن ازمة قد تحدث خلال الساعات المقبلة بسبب مستحقات النادي لدى الشركة الراعية والتي قد يترتب عليها عدم إذاعة مباراة الزمالك ومصر المقاصة القادمة في الدوري.

وقال عصام سراج في تصريحات يرصدها دوت الخليج : "خاطبنا الشركة الراعية بريزنتيشن واتحاد الكرة بشأن مستحقات الفريق للشركة ، وكذلك أخبرناهم أن المباراة لن تذاع".

وواصل سراج : " نمتلك مستحقات للشركة الراعية بمبلغ عشرة ملايين جنيه".

مصر المقاصة ترفض إذاعة الزمالك

وتابع سراج: " النادي لا يستطيع دفع رواتب اللاعبين أو جميع الأجهزة في الفريق سواء كانت فنية أو طبية والإدارية، الأمر الذي يخلق حالة من عدم التركيز".

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مصر المقاصة بالكأس

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.

طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاصة

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ويضم طاقم التحكيم كلا من :

أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون مسابقة دوري we المصري، وتبث المباراة عبر أون تايم سبورت.