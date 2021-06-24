السجيني مهاجما ممثل الحكومة: انتوا لابسين نظارة سوداء..وفكر وزارة الرى قليل الحيلة «صور»

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قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزارة الرى هى المسئولة عن تغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) - محافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي 1300 متر.

دوت الخليج يرصد تعقيب رئيس لجنة الادارة المحلية بشأن تغطيشة رشاح بلبيس

ووجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اللوم لممثل وزارة الرى قائلا:" انتوا لابسين نظارة سوداء، حاطين عصابة على عنيكم، فكر وزارة الرى قليل الحيلة، وهناك بعض الموظفين فى الوزارة عديمي المسئولية".

تغطية مصرف بلبيس

حيث استعرض النائب حمودة محمد حمودة، طلبى إحاطة بشأن توسيع وإنارة وإضافة كافة خدمات الطرق بطريق بلبيس – العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وذلك نظراً لأهمية هذا الطريق، وتغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) - محافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي 1300 متر.

صرف صناعي

وأعلن النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، استمرار مناقشة طلب الإحاطة خلال الفترة المقبلة، على أن تتقدم وزارة الرى بعرض تفصيلى للمصرف، أسباب الرائحة، وكيفية التعامل مع الأمر على أرض الواقع، وذلك فى حضور كافة الأطراف المعنية، صرف صحى، صرف صناعى، بيئة، صحة، وسيتم تنظيم زيارة إلى أرض الواقع للوقوف على الأزمة التي تؤرق المواطنين.

وفي السياق ذاته تضامن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع طلب الإحاطة المقدم من النائب، وأن المحافظة تتمنى سرعة التغطية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى وتأهيل ورصف وتوسيع وإنارة طرق وشوارع، وتغطية بعض المصارف، واعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية، والاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة في إنشاء مشروعات تنموية وخدمية، فى حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.