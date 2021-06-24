637201 /637201/مستقبل-وطن-يعتزم-التقدم-بمشروع-قانون-لتغليظ-عقوبة-التحرش-الجنسي 04:26 م - الخميس 24 يونيو 2021 في إطار ما يقوم به حزب مستقبل وطن، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة؛ فقد تم رصد أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش- والتحرش الجنسي تحديدًا- غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص دوت الخليج يرصد عزم مستقبل وطن التقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي وقد استقر الحزب على التقدم- من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب- بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات؛ بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش. تابع موقع دوت الخليج علي

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