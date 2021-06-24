عمرو درويش: محلية النواب اتفقت على مراجعة الرسومات الفنية لنفق قرية الطاهرية.. تغطية مصرف بلبيس ضروري«صور»

/637203/عمرو-درويش-محلية-النواب-اتفقت-على-مراجعة-الرسومات-الفنية-لنفق-قرية-الطاهرية-تغطية-مصرف-بلبيس-ضروريصور

شدد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،على ضرورة تغطية مصرف بلبيس، والذي يبلغ طوله 1300 كيلو يربط بين الشرقية والقليوبية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعد من المشروعات القومية فى عهد الرئيس السيسي ، مطالبا بتكاتف الوزرات المعنية والاهتمام بطلبات الاحاطة لما لها من روائح وانبعاثات كريهة تؤثر على حياة المواطنين.

دوت الخليج يرصد تعقيب النائب عمرو درويش عقب اجتماع اللجنة

وأشار النائب عمرو درويش ،أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب،إلى أنه تم تأجيل مناقشة الطلب للبت فيه بجلسة، لحين جمع مسئولي الري الإفادة اللازمة بشأن تغطية مصرف بلبيس.

مصرف بلبيس

ولفت النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى طلب الاجحاطة المقدم من النائب هاني أباظة وعدد من النواب ، بشأن تأخر أعمال أنشاء نفق قرية الطاهرية بالزقازيق ،مقترحا توسعة النفق أوانشاء نفق موازي له يسمح بمرور الاشخاص الاعتباريين وذوي الهمم، إضافة إلى مرور الحيوانات نظرا لان النفق يصل بين أرض زراعية.

نفق الطاهرية

وتابع النائب عمرو درويش ،عضو مجلس النواب، وانتهت اللجنة إلى الرجوع للرسومات الفنية لبيان مدى جدوى تطوير النفق وتوسعته أوانشاء نفق آخر.

جاء هذا خلال مناقشة بعض طلبات الإحاطة المقدمة، من الهيئة البرلمانية لمحافظة الشرقية بحضور المحافظ وعدد من الجهات المعنية لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى وتأهيل ورصف وتوسيع وإنارة طرق وشوارع، وتغطية بعض المصارف، واعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية، والاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة في إنشاء مشروعات تنموية وخدمية، فى حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية..