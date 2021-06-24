/637206/خاص-ننشر-بنود-اتفاق-أشرف-بن-شرقي-للتجديد-مع-الزمالك

يستعد نادي الزمالك لتجديد عقد اللاعب أشرف بن شرقي مع القلعة البيضاء ، في إطار حرص الفارس الأبيض استمرار القوام الأساسي بالنادي خاصة بعد أنباء رحيل فرجاني ساسي ، ويرصد دوت الخليج ننشر بنود اتفاق أشرف بن شرقي للتجديد مع الزمالك.

وعلم دوت الخليج أن أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض اتفق مع مسئولي الزمالك على التجديد وفقا شروط معينة يحصل عليها اللاعب من أجل الاستمرار مع الفارس الأبيض.

الزمالك يتفق مع أشرف بن شرقي

واتفق أشرف بن شرقي مع مسئولي الزمالك على الحصول على 1.8 مليون يورو بالموسم الأول ، بالإضافة لـ 1.9 مليون يورو في الموسم الثاني ، وكذلك 2 مليون يورو بالموسم الثالث ، ليصل إجمالي مستحقات اللاعب المغربي في العقد الجديد 5.7 مليون يورو ، أي مايقرب من 90 مليون جنيه.

ننشر بنود اتفاق أشرف بن شرقي للتجديد مع الزمالك

وأشترط أشرف بن شرقي لاعب الزمالك على مسئولي القلعة البيضاء الحصول على 50% من قيمة القسط الأول ، أي مايقرب من 900 ألف دولار بالإضافة للمستحقات المتأخرة للاعب لدي القلعة البيضاء ، وذلك من أجل التوقيع على العقود الجديدة مع الفارس الأبيض.

أشرف بن شرقي يشترط على الزمالك

ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة إنهاء الأمور بشكل رسمي وتوقيع اللاعب بعد الحصول على 50% من قيمة العقد الأول بالإضافة لـ المستحقات المتأخرة ،بعد أن أتم الطرفان الإتفاق على كافة الأمور.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة بالدوري الممتاز بعد أن حقق الفريق الفوز على الفريق الفيومي في كأس مصر.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مصر المقاصة بالكأس

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.