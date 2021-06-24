النائب أحمد السجينى: وزارة الرى مسؤولة عن تغطية رشاح بلبيس

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزارة الرى هى المسؤولة عن تغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) بمحافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي 1.300 متر.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى وتأهيل ورصف وتوسيع وإنارة طرق وشوارع، وتغطية بعض المصارف، واعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية، والاستفادة من الأراضى والأصول غير المستغلة في إنشاء مشروعات تنموية وخدمية، فى حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

واستعرض النائب حمودة محمد حمودة، طلبى إحاطة بشأن توسيع وإنارة وإضافة جميع خدمات الطرق بطريق بلبيس – العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وذلك نظراً لأهمية هذا الطريق، وتغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) - محافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي 1.300 متر.

وأعلن النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، استمرار مناقشة طلب الإحاطة خلال الفترة المقبلة، على أن تتقدم وزارة الرى بعرض تفصيلى للمصرف، أسباب الرائحة، وكيفية التعامل مع الأمر على أرض الواقع، وذلك فى حضور الأطراف المعنية من صرف صحى، صرف صناعى، بيئة، صحة، وسيتم تنظيم زيارة إلى أرض الواقع للوقوف على الأزمة التي تؤرق المواطنين.

وعنف السجينى، ممثل وزارة الرى قائلا: "انتوا لابسين نظارة سوداء، حاطين عصابة على عنيكم، فكر وزارة الرى قليل الحيلة، وهناك بعض الموظفين فى الوزارة عديمى المسؤولية".

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تضامنه مع طلب الإحاطة المقدم من النائب، مؤكدا أن المحافظة تتمنى سرعة التغطية.