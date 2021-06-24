صور - رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور مستشفى ميديكلينيك بارك فى دبى 

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن دراسة عمل توأمة بين مستشفيات الهيئة ومستشفى ميديكلينيك بارك فيو، كبرى المستشفيات والرائدة فى مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث التقنيات العالمية بإمارة دبى.





جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أحمد السبكى، إلى مستشفى ميديكلينيك بارك فيو، ضمن مشاركته فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى 2021، المنعقد بمركز دبى التجارى العالمى، فى الفترة من 21 وإلى 24 من يونيو الجارى، بحضور عدد من رؤساء هيئات الصحة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام"، لتسليط الضوء على أهم التقنيات والابتكارات والتطورات فى مجال الرعاية الصحية عالميًا.





وأشار السبكى إلى أن التوأمة مع مستشفى ميديكلينيك بارك فيو، بهدف تطبيق أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بمستشفيات الهيئة فى مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد على أحدث المعايير الدولية الخاصة بسلامة المرضى والممارسات الطبية المعتمدة دوليًا، وذلك لاستمرار تقديم الخدمات الطبية لكافة المتعاملين بجودة عالمية، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والرقمنة للخدمات الصحية، التى تحسن من بيئة العمل لمقدمى الخدمة، كما تيسر حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

وأضاف السبكى أن مستشفى ميديكلينيك بارك فيو، هى كبرى المستشفيات الرائدة فى دبى والمنطقة العربية، وحاصلة على العديد من الجوائز الكبرى عالميًا فى مجالات الرعاية الصحية واستخداماتها للتكنولوجيا الرقمية، لافتًا إلى أنه تم انشاؤها فى إطار خطة حكومة دبى الطموحة لجعل دبى مركزًا عالميًا للسياحة العلاجية، وهو ما يدعم استكمال جهود الهيئة فى مبادرتها "نرعاك فى مصر" للسياحة العلاجية، والتى تهدف لاستقدام الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات الهيئة بما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات طبية وكوادر طبية تؤهلها لتقديم الخدمات الصحية بكافة التخصصات الطبية على أعلى مستوى من التميز الإكلينيكى والخدمى للمتعاملين وبجودة عالمية، وجعلها بمركز مرموق عالميًا وإعلان ميلاد عملاق جديد فى مجال الرعاية الصحية فى مصر والمنطقة العربية خلال الخمس سنوات مقبلة.

وتابع السبكى: أنه نسعى للاستفادة من أحدث التجارب العالمية الطبية الرائدة لتطبيقها فى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمصريين بأحدث معايير الجودة ووفقًا لأحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وكذلك تماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

يذكر أنه تأتى هذه الزيارة ضمن تنفيذ برنامج مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية لفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى آراب هيلث لهذا العام 2021، والذى يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى من الهيئة، يضم كلًا من الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة، واللواء هشام شندى مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والمهندس محمد السيسى مدير إدارة المشروعات الهندسية، للإطلاع على كل ما هو جديد فى مجال الرعاية الصحية عالميًا، والتطور والارتقاء المستمر بخدمات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

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