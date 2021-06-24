جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الخميس، سلطان أبو الشيخ الزعيرى، أمين عام حزب المصريين الأحرار، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث مطالب الأهالى.





واستعرض الزعيرى عددا من المطالب فى مقدمتها مطالبة أهالى منطقة الفردية بمدينة الضبعة بفتح غراب المياه، وتوصيل المياه بحى أولاد شرقاوى بالمدخل الشرقى لمدينة مرسى مطروح؛ كذلك رصف طرق منطقة أولاد لواح ومنطقة أولاد خالى برأس الحكمة. وأمر اللواء أشرف إبراهيم، على الفور بتنفيذ مطالب الأهالى عن طريق التواصل مع الجهات المعنية بالمطالب لدراستها وسرعة حلها، كما وعد إبراهيم بفتح غراب مياه منطقة الفردية بالضبعة بعد قيامه بالتواصل مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين المصريين الأحرار يبحث مع سكرتير محافظة مطروح مطالب المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.