وزير التعليم العالى يتابع تنفيذ الإنشاءات بالجامعة التكنولوجية فى الغربية

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وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على حرص الدولة المصرية على إنشاء الجامعات التكنولوجية لمواكبة التطور التكنولوجى الهائل وتخريج جيل جديد من الشباب القادرين على المساهمة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة التى تنتجها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى بدء الدراسة فى ثلاث جامعات تكنولوجية: القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية وبنى سويف التكنولوجية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى إلى انتشار الجامعات فى جميع ربوع البلاد لتوفير الخدمات التعليمية للطلاب المتواجدين خارج القاهرة الكبرى، وتدعيم خطة الدولة نحو رفع الجودة التعليمية المقدمة بالجامعات، مؤكدا على الدعم الهائل الذى يحظى به ملف التعليم العالى والبحث العلمى من القيادة السياسية فى مصر.
ومن جانبه، أكد محافظ الغربية على أهمية إنشاء الجامعة التكنولوجية فى المحافظة، لاسيما وأنها ستعمل على دعم التطور الصناعى الذى تشهده المحافظة وستعمل على تعزيز التوسع فى إنشاء المصانع والورش ذات الصناعات المتعددة، والتى تحتاج إلى عمالة ماهرة مدربة.
كما أشار محافظ الغربية إلى دعم ومساندة المحافظة فى التوسعات المستقبلية للجامعة لتغطية كافة مدن المحافظة.
وتناول الاجتماع، استعراض معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتنفيذية بالجامعة التكنولوجية بالغربية، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد.
جدير بالذكر، أن الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية، تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع وتتكون من 3 مبانٍ، وستضم فصول تعليمية، ومدرجات وقاعات دراسية، مبنى الورش والمعامل، ومكاتب إدارية ومكاتب شئون هندسية، ومكاتب شئون مالية.
ومن المقرر أن تقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية العديد من البرامج الدراسية المتميزة التى تخدم الصناعات (المعدنية، والخشبية، والهندسية والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التى تواكب العصر الحالى.
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