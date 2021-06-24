صور - الرقابة الإدارية تحتفل بمرور 57 عاما على تأسيسها

جدة - نرمين السيد - وهنأ الوزير حسن عبدالشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الحضور بمناسبة عيد الهيئة، وشكر أسر قيادات وأعضاء الرقابة الإدارية السابقون على ما قدمه ذويهم للوطن، وأن الهيئة لا تنس أبدا أبنائها المخلصين.

كما كرم الوزير قدامى أعضاء الهيئة وأوائل الدورة التدريبية الراقية والعاملين، معربًا عن شكره وتقديره لما بذله كل منهم فى موقعه، ومتطلعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة، لرفعة وطننا الغالى مصر، تحقيقًا للتنمية الشاملة فى المجالات كافة.