جدة - نرمين السيد - وهنأ الوزير حسن عبدالشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الحضور بمناسبة عيد الهيئة، وشكر أسر قيادات وأعضاء الرقابة الإدارية السابقون على ما قدمه ذويهم للوطن، وأن الهيئة لا تنس أبدا أبنائها المخلصين.
كما كرم الوزير قدامى أعضاء الهيئة وأوائل الدورة التدريبية الراقية والعاملين، معربًا عن شكره وتقديره لما بذله كل منهم فى موقعه، ومتطلعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة، لرفعة وطننا الغالى مصر، تحقيقًا للتنمية الشاملة فى المجالات كافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور - الرقابة الإدارية تحتفل بمرور 57 عاما على تأسيسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.