الإدارية العليا تعوّض مقاولا رمّم معهدين أزهريين بالمنصورة بفرق سعر الصرف

جدة - نرمين السيد - ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الجهة الإدارية، بتعويض مقاول نفذ 4 عقود ترميمية لعدد من المعاهد الأزهرية بالمنصورة، بفروق الأسعار التى زادت نتيجة تحرير سعر الصرف عن عقدين ترميم معهدين فقط من الأربعة، ورفضت المحكمة باقى طلبات المقاول، وألزمت المحكمة الطرفين بالمصروفات القضائية مناصفة بينهما.





تعود أحداث القضية عندما تعاقد الطاعن مع الجهة الإدارية على ترميم عدد من المعاهد الأزهرية، وأن مدد تنفيذ العمليات، تمت جمیعها فى فترة تحرير سعر صرف الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار السوق من حديد وأسمنت ومواد بترولية ومهمات وأجور وخدمات، وقد ثبت أن الأسـعار اتجهت إلى مزيد من الارتفاع خلال السنوات التالية لتاریخ تحرير سعر الصرف الحاصل فى 29 يناير 2003 خصوصًا خلال الفترة من 2004 وحتى عام 2008، وهى خلال فترة تنفيذ جميع العمليات محل الدعوى، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

ورأت المحكمة، أن مجلس الوزراء وافق عام 2008 على تعويض المقاولين من موازنات الجهات الإدارية عن العقود المبرمة أو العروض المقدمة من 29 يناير 2003 وحتى قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 بتعدیل قانون المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بالنظر إلى فروق السعر بين سعر التعاقد وسعر السوق.

وهو مما تنتهى معه هذه المحكمة إلى وجوب تعويض الطاعن بأحقيته فى تقاضى فروق الأسعار التى تحملها فى سبيل تنفيذ العقدين والمتعلقين بإنشاء معهد كفر بنى سالم وتنفيذ عملية ترميم معهد بدواى والمبرم أولهما فى 2003 وثانيهما فى 2004.

وثبت أن الطاعن تعاقد مع الجهة الإدارية "الأزهر" عام 2005 على ترمیم معهد میت غراب، ثم على إنشاء سور معهد بدواى، وعام 2006 على ترميم مبنى منطقة المنصورة الأزهرية، وأخيراً على إنشاء معهد شاوه، وإذ ثبت أن هذه العقود أبرمت فى تاريخ لاحق على تاریخ صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 مما يكون معه ذلك القانون واجب التطبيق بصدد تلك العقود.

كما أن العقود المذكورة قد خلت من ذكر لمعاملات التغییر فى الأسعار، كما لم يقدم الطاعن ما يفید تضمين العطاءات المقدمة منه تحديداً لمعاملات التغيير أو العناصر التى يرد عليها، ومقدار هذا التغییر فى الأسعار، الأمر الذى تنتفى معه الشروط الموضوعية لإعمال نص المادة 22 مكرر 1 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2005 إلى قانون المناقصات والمزايدات، ويكون معه طلب الطاعن بتعويضه عن فروق الأسعار عن العقود الأربعة فاقدًا لسببه الذى يمكن معه تحديد مقدار ما أصابه من ضرر مالى ناتج عن تغير الأسعار، ويجب رفضه.