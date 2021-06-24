سلالم نفق قرية الطاهرية بالزقازيق يثير مناقشات محلية النواب..السجيني يهاجم الحكومة بشأن تغطية مصرف بلبيس: انتوا لابسين نظارة سوداء..وفكر وزارة الرى قليل الحيلة «صور وفيديو »

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ،خلال اجتماعها اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق، إضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن تأهيل ورصف وتغطية بعض المصارف فى الشرقية .

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